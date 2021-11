Dopo uno scontro con l’auto, rifiutano l’alcol test: due denunce

Rifiutano di sottoporsi all’alcol test: due denunce.

Si tratta di due episodi distinti, entrambi avvenuti nel pomeriggio di domenica 28 novembre a Piacenza. Il primo, intorno alle 14, in via Ancillotti: un uomo di nazionalità straniera, dopo aver urtato cinque veicoli in sosta, si è fermato in mezzo alla strada addormentandosi con il motore acceso. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale che, dopo alcuni accertamenti, hanno ritirato la patente di guida all’uomo e confiscato il veicolo di sua proprietà. In mezzo alle gambe dello stesso è stata rinvenuta una bottiglia di birra mezza consumata. È stato denunciato in quanto si è sottratto dal sottoporsi ad alcol test.

Poche ore dopo, intorno alle 18, gli agenti della polizia locale di Piacenza sono quindi intervenuti per un tamponamento tra due automobilisti avvenuto lungo strada Caorsana, alla rotatoria di via Tirotti. Anche in questo caso uno dei conducenti si è rifiutato di sottoporsi ad alcol test e pertanto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il veicolo, non essendo di sua proprietà, non è stato sequestrato ma trasportato presso una depositeria autorizzata.