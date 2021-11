Doppio tamponamento in serata a Pontenure e Cadeo

Doppio tamponamento nella serata del 12 novembre nel piacentino. Il primo incidente, che ha coinvolto due vetture, è accaduto intorno alle 18.30 lungo la strada provinciale 53, alle porte di Pontenure. Fortunatamente non gravi le conseguenze per i conducenti, soccorsi da un’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto: entrambi hanno riportato alcune contusioni. Per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Piacenza, mentre per il ripristino della sede stradale e la rimozione dei detriti è stato necessario l’intervento degli uomini di Sicurezza e Ambiente.

Quasi in contemporanea, un secondo tamponamento tra altre due auto si è verificato lungo la via Emilia Parmense all’altezza di Roveleto di Cadeo. Anche in questo caso i due conducenti non avrebbero riportato gravi ferite. Sul posto per i soccorsi l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val d’Arda e l’auto infermieristica del pronto soccorso di Fiorenzuola, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento della Val d’Arda. Dei rilievi si occupano i carabinieri del radiomobile di Fiorenzuola.