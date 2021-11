Due cadute durante la potatura, soccorsi un uomo e una donna

Due infortuni domestici avvenuti in circostanze assai simili nel pomeriggio di sabato 20 novembre in provincia di Piacenza.

Il primo è avvenuto a Vallerenzo di Nibbiano dove un uomo intento a potare una pianta nel giardino è caduto accusando un trauma ad un braccio, è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa e dall0auto infermieristica, le sue condizioni non sono gravi.

Poco più tardi a farsi male una donna all’interno di un orto a Rivergaro, mentre era intenta a tagliare alcuni rami. Sul posto la S. Agata e l’auto infermieristica del 118, la ferita è stata trasportata in ospedale a Piacenza, non è in pericolo di vita.