E’ il giorno del derby: Fiorenzuola-Piacenza. Le formazioni DIRETTA

FIORENZUOLA – PIACENZA 0-0 (in campo dalle 14,30)

DIRETTA

Ecci gli undici del Fiorenzuola

Ecco gli undici del Piacenza in campo:



Al Pavesi va in scena il tra Fiorenzuola ed il Piacenza. Ritorna una sfida che non si disputava dalla stagione 2015-16 quando il Piace vinse due volte: 3-0 all’andata al “Garilli” e 3-1 al ritorno. Il pre partita dei due mister è stato all’insegna della cautela, entrambe le squadre vengono infatti da vittorie e da un periodo positivo. Ecco le dichiarazioni di Scazzola e di Tabbiani.

I rossoneri devono rinunciare a Mamona, infortunatosi contro la Pro Patria, mentre Ferri si è allenato in gruppo e dovrebbe giocare dal primo minuto. Tra i biancorossi Armini e Bobb non saranno della partita perché impegnati con le rispettive nazionali, mentre Dubickas potrebbe rientrare in extremis ed essere almeno in panchina.

Queste le probabili formazioni:

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Guglieri; Nelli, Fiorini, Palmieri; Currarino, Oneto, Bruschi. A disp. Burigana, Dimarco, Potop, Zuccariello, Maffei, Stronati, Tommasini, Esposito, Giani, Varoli, Godano, Arrondini. All. Luca Tabbiani.

Piacenza (3-5-2): Pratelli, Marchi, Tafa, Nava; Parisi, Corbari, Marino, Suljic, Giordano; Cesarini, Rabbi. A disp. Libertazzi, Galletti, De Grazia, Angileri, Lamesta, Dubickas, Burgio, Codromaz, Giordano, Simonetti, Raicevic. All. Cristiano Scazzola.

Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano