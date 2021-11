Ecco i nuovi dottorandi di Agrisystem “Sostenibilità parola chiave del corso”

Giornata di benvenuto “Welcome day” per i nuovi dottorandi di Agrisystem, la scuola di dottorato per il sistema agro alimentare dell’Università Cattolica di Piacenza. A portare il saluto ai corsisti i presidi delle due facoltà piacentine che di fatto cooperano nella composizione di un piano di studio unico, in grado di fondere le competenze di Scienze agrarie alimentari e ambientali e quella di Economia e Giurisprudenza, Marco Trevisan e Anna Maria Fellegara, oltre al professor Paolo Ajmone Marsan, direttore del dottorato.

La preside Fellegara ha sottolineato: “Qui crediamo nel dialogo interdisciplinare nel dialogo tra studenti, per essere sempre più impegnati come professionisti e come persone”. Il preside Trevisan ha aggiunto: “Quest’anno abbiamo fatto due bandi conseguendo un record di iscrizioni, è una certificazione che è molto importante nel campo della filiera agroalimentare, perchè la trasversalità fra discipline è un valore aggiunto fondamentale. Aspetti legali e economici si intrecciano a quelli della coltivazione. Questa scuola ha inoltre il supporto di privati e fondazioni importanti, come la Invernizzi e la Fondazione di Piacenza e Vigevano, qui vogliamo sfruttare al meglio le opportunità per far crescere conoscenze e competenze in tutti gli ambiti della vita”. Il direttore Aimone Marsan, ha ricordato che “Agrisystem c’è da 15 anni, frutto dell’intesa iniziale tra le tre facoltà con lo scopo di crescere una nuova generazione di scienziati, per affrontare nuove sfide dell’agricoltura. Sostenibilità sarà parola chiave di vostro percorso”.

Relatori della mattinata anche alcuni dottori che hanno concluso il percorso di studi Agrisystem, per portare la loro esperienza di vita e di lavoro. Come l’avvocata Beatrice La Porta, che ha aperto il suo studio legale dopo gli studi: “Ho iniziato in Agrisystem il mio percorso e oggi, dopo il dottorato nel 2019, ho aperto il mio studio legale qui a Piacenza, ma soprattutto ho continuato il mio cammino accademico diventando ricercatrice all’università di Palermo in diritto agrario. Tengo da un paio di anni un corso di inglese e questo è stato possibile perchè ho acquisito quelle basi e quelle conoscenze che soltanto la scuola di dottorato frequentata a Piacenza permette di ottenere. Un mix di discipline che ha consentito di collaborare con diverse professionalità: giuristi, agronomi e scienzati. Ho viaggiato tanto per l’Europa per conoscere tante realtà”. Per Ezequiel Luis Nicolazzi, dopo il dottorato si è aperta una carriera negli Usa in un’azienda che si occupa della selezione delle vacche da latte di tutti gli States: “Ho conosciuto quello che è adesso il mio capo grazie a uno dei percorsi di studio di Agrisystem in Svezia. Non è stato facile, ma è stato entusiasmante arrivare nel mondo del lavoro applicando nuove tecnologie. Credo ci sia tanto futuro per chi studia in questo settore, ci sono tecnologie relativamente nuove. Consiglierei a uno studente di provarci e darci dentro, c’è tanto da imparare e andare all’estero permette di crescere tanto dal punto di vista personale e professionale”.

Ecco i nominativi dei 37 dottorandi del 37esimo ciclo di Agrisystem. Ai 21 immatricolati al primo bando di concorso si aggiungono 16 immatricolati bando borse “green”.

I dottorandi, con cittadinanza estera, sono sette e provengono da:

UGANDA

ROMANIA

ECUADOR

VIETNAM

ETIOPIA

TUNISIA

ARGENTINA

I piacentini sono 4

MOLINAROLI ARIANNA

REGGI DAVIDE

VACCARI FILIPPO

FONFONI ELISABETTA