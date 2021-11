Ecco i nuovi mezzi al servizio della Protezione Civile dell’Unione

Presentati a Carpaneto i nuovi mezzi al servizio della Protezione Civile e del Gruppo Vega, operativo nell’Unione dei Comuni Valnure Vachero. Alla presenza dei primi cittadini di Carpaneto, Andrea Arfani, Podenzano, Alessandro Piva, presidente dell’Unione, Armando Piazza di Gropparello. Dontella Alberoni di San Giorgio e Gianluca Argellati di Vigolzone, i nuovi mezzi sono stati esposti in via Papa Giovanni XXIII.

“In questi mesi, e in questi anni, sempre di più abbiamo visto – ha scritto su Facebook il sindaco Arfani – come si verifichino fenomeni naturali, che mettono a dura prova i nostri territori. Per far fronte a questi fenomeni, abbiamo visto che attivata in prima linea c’è la Protezione civile, con i suoi volontari e i suoi mezzi. L’aumentare del numero, e del peso, degli interventi, ha reso necessario impiegare forze sempre maggiori, per poter rispondere all’altezza.

Il Gruppo Vega di Protezione civile dell’Unione Valnure Valchero si è dotato di nuovi mezzi, e nuove strutture, che abbiamo già visto messi a disposizione della cittadinanza (recentemente, nella somministrazione dei vaccini a Carpaneto della scorsa primavera). Ora questi mezzi vengono presentati alla popolazione, per vedere da vicino come funzionino, e quali servizi svolgano”.

Sono stati inoltre conferiti riconoscimenti alle aziende che hanno consentito acquisire questi strumenti, e a volontari che si sono distinti per il loro impegno.