Cambio sede a Piacenza per il Centro servizi volontariato Emilia, che da Via Capra si è trasferito in questi giorni in via Primo Maggio 62. Sabato 6 novembre si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede, alla presenza delle autorità e delle associazioni piacentine, con la vicepresidente Csv Emilia Laura Bocciarelli, la direttrice Raffaella Fontanesi, l’assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati e il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi.

Foto 2 di 2



In questo spazio nuovo, accanto all’Emporio Solidale e alle altre realtà (Caritas e Kairos) che abitano questo luogo di accoglienza e promozione di impegno a favore della nostra comunità, CSV Emilia continua ad essere a disposizione delle associazioni piacentine e di tutti i cittadini che vogliono conoscere, avvicinare e sperimentare un po’ di impegno gratuito in una delle tante realtà del nostro territorio per far crescere il volontariato e la cultura della solidarietà.