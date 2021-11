Economia: cosa fare prima di iniziare ad investire sulle criptovalute

L’investimento in criptovalute sembra essere diventata la moda del momento. Da fenomeno altamente settoriale relegato all’ambito economico, ormai le valute digitali sono divenute argomento di discussione popolare e in quanto tale la loro risonanza mediatica si attesta su livelli altissimi. Ma qualora si voglia davvero cimentarsi nella compravendita di criptovalute quali sono i fattori o gli elementi di cui tener conto?

Come iniziare al meglio

Tralasciando il fatto che si abbia o meno già in mente una criptovaluta sulla quale investire, che siano i celeberrimi Bitcoin o altcoins più recenti, è essenziale come prima cosa avere ben chiara l’entità del fenomeno su cui si andrà a operare.

Una consapevolezza di fondo è quanto mai opportuna se non si vuole correre il rischio d’incappare in risultati opposti a quelli delle proprie aspettative.

Oltre a ciò esistono ulteriori aspetti da attenzionare.

Strategia

Avere già o comunque sia preparare in itinere un piano strategico operativo è assolutamente fondamentale. Ogni investimento in quanto tale richiede un’impronta iniziale che possa fungere da guida per destreggiarsi magari tra alcune problematiche o criticità del momento e nel caso delle criptovalute, asset particolarmente soggetto a fluttuazioni e oscillazioni, è una misura preventiva imprescindibile.

Diversificazione

Certamente l’obiettivo finale di un investimento è quello di generare un quantitativo di utili il più alto possibile, ma come regola aurea della finanza da sempre stabilisce, mettere tutte le uova nello stesso paniere non è affatto una strategia vincente.

La tentazione di investire tutto il proprio capitale su una singola criptovaluta è un azzardo che nel caso peggiore può riportare una pressoché perdita totale dei fondi, ecco perché è essenziale saper diversificare il portafoglio personale contando magari su delle affidabili previsioni a lungo termine o sapendo predire andamenti o dinamiche del mercato.

Il trading

Se si vuole effettuare del trading di criptovalute è essenziale, come prima cosa, sapersi rivolgere alle giuste soluzioni disponibili sul mercato. Ovviamente l’ampia varietà di realtà presenti attualmente potrebbe anche disorientare il futuro investitore: tra piattaforme, app e software di ogni tipo è relativamente facile optare per la scelta sbagliata e mettere così in pericolo i propri fondi disilludendo sul nascere qualsivoglia velleità di guadagno.

Sul mercato, però, sono presenti anche soluzioni di trading automatizzato come Bitcoin Prime o Bitcoin Era (qui disponibile una recensione) anche se per chi è poco esperto in materia sarebbe meglio il caso di iniziare con dei conti demo per capire come funziona questo mondo.

Pazienza

Caratterizzate da andamenti spesso ciclici, le criptovalute rientrano senza alcun dubbio tra quelle tipologie di investimento che richiedono all’utente una notevole dose di pazienza.

La fretta nel campo degli investimenti è sempre una cattiva consigliera e prima magari di comprare o vendere in maniera affrettata una determinata valuta digitale è decisamente più profittevole analizzare più analiticamente possibile gli scenari del mercato per poi trarne delle conclusioni ponderate.