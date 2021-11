Effetto covid e carenza di specialisti sulla sanità. “Attese lunghe per visite specialistiche e interventi”

Sono gli effetti del covid e la carenza di medici specialisti a dettare la linea, in materia di sanità, anche a Piacenza. Non sono ancora stati recuperati i livelli di attività ante febbraio 2020, spiega ai sindaci piacentini il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino durante l’ultima seduta della conferenza socio sanitaria. Non solo: la carenza di personale del servizio di emergenza – urgenza, già al centro di una protesta a livello nazionale, condiziona l’attività del pronto soccorso di Castelsangiovanni, che resterà aperto dalle 8 alle 20, e non h24, come più volte sollecitato dagli amministratori locali.

Sul fronte del recupero dell’attività chirurgica, sospesa durante il periodo emergenziale, si è data particolare attenzione agli interventi per patologia oncologica e ai tempi di attesa delle prestazioni monitorate, sottolinea Baldino. Nel corso del 2021 i volumi di attività chirurgica registrano un aumento di circa il 19% rispetto all’anno 2020 (proiezione al 31 dicembre 2021), recuperando in parte il decremento del 30% registrato nel 2020 rispetto al periodo pre-covid.

II piano di recupero delle prestazioni non erogate nel periodo di massima emergenza pandemica si è concluso, con tutte le prestazioni recuperate. Sul fronte delle prestazioni ambulatoriali erogate, il dato del 2021 risulta essere in miglioramento rispetto al 2020 (+15%), nonostante i tempi-prestazione aumentati (fino al giugno 2021) e la cronica carenza di medici specialisti, sottolinea Baldino. I tempi per l’erogazione delle prestazioni vengono rispettati ad esempio solo al 18% dei casi per le visite endocrinologiche e oculistiche, al 24% per quelle gastroenterologiche, al 32% per visita urologica e chirurgia vascolare.