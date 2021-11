Emporio Solidale, nel weekend l’ultimo appuntamento con “Impronte di Donna”

Sabato 20 e domenica 21 novembre si terrà l’ultimo appuntamento di “Impronte di Donna”, manifestazione promossa da Emporio Solidale Piacenza dal 30 ottobre al 21 novembre, per proporre momenti di riflessione, condivisione e intrattenimento sul tema delle donne.

“Questo fine settimana – spiegano i referenti dell’Emporio – è dedicato al tema “Donne e Cultura”. Sabato dalle ore 15 alle ore 18, presso la Sala Riunioni di Emporio Solidale, in via Primo Maggio 62, sarà visitabile la mostra di quadri cuciti “Impronte di pace con la terra”, mentre alle 18 si parlerà di viaggi, storie, speranze, desideri e futuro. Le donne spesso sono viste come ponti tra culture: alcune partono per prime alla ricerca di nuovi orizzonti, altre sono coloro che ricordano le radici della famiglia, altre ancora sono il futuro, proiettate verso un nuovo mondo. Durante l’appuntamento ci confronteremo su questi temi, con uno sguardo anche verso le nuove generazioni di donne, lasciandoci guidare in questo percorso da Rita Casalini, operatrice di Caritas Diocesana che da anni si occupa dei progetti legati alla mondialità, e dalle testimonianze delle donne, madri, mediatrici di culture d’altrove, in collaborazione con l’associazione Sentieri nel Mondo”.

“Domenica 21 novembre – aggiungono dall’Emporio – il programma prevede l’apertura della mostra dalle 15 alle 18 è a seguire la performance teatrale realizzata dal Theater of Eternal Values e le giovani volontarie dell’associazione Aquilone, che in queste settimane si sono preparate al meglio, condividendo anche parte della loro storia, per offrirci un toccante racconto in più lingue. Per partecipare all’incontro del sabato e allo spettacolo della domenica è necessario, oltre al possesso del green pass, prenotarsi, inviando una mail a: info@emporiosolidalepiacenza.it”.