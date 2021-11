Entusiasmo contro solidità: domenica Fiorenzuola-Piacenza, “derby dell’amicizia”

Nel calcio la parola derby richiama solitamente campanilismi esasperati e rivalità estreme tra due tifoserie impregnate anche di astio, se non odio, sociale. Non è il caso della partita Fiorenzuola-Piacenza, che noi definiremmo il derby dell’amicizia. Nella loro centenaria storia le due piazze non sono mai state divise da autentici antagonismi: in fondo i fiorenzuolani sono stati sempre considerati i “cugini” a cui all’inizio di stagione si andava a far visita con la consueta partita amichevole e mai, a nostra memoria, il cammino dell’una ha intralciato quello dell’altra.

Entrambe hanno avuto momenti di gloria ed annate difficili, ma il potere dell’una non ha mai minacciato quello dell’altra. Anzi, c’è sempre stata una sincera collaborazione tanto che, un tempo, si pensò che la società valdardese fosse una succursale del più nobile Piacenza calcio. Tanti, tantissimi i calciatori cresciuti in biancorosso hanno vestito poi il rossonero; molto meno frequente il percorso inverso, anche se, negli ultimi tempi il fenomeno si è ripetuto spesso. C’è poi un altro fattore assai importante che unisce le due società: in entrambe le presidenze scorre lo stesso sangue, con Roberto Pighi, presidente biancorosso, ed il fratello Giovanni, vicepresidente del Fiorenzuola.

Anche dal lato agonistico la sfida tra le due squadre non riveste una particolare o decisiva importanza, che vada oltre la necessità di fare punti per raggiungere obiettivi di classifica che la partita potrebbe solo minimamente scalfire, ma non pregiudicare. Piacenza e Fiorenzuola, infatti, arrivano da due belle ed importanti vittorie che hanno rinforzato i loro propositi di play off, l’una, e di salvezza, l’altra. Naturalmente i tre punti potrebbero rinforzare sensibilmente gli ambiziosi obiettivi, ma il campionato è ancora molto lungo e quindi offrirà in ogni caso ad entrambi la possibilità di rimediare. A nostro avviso, il pronostico pende a favore del Piacenza. La squadra di Scazzola ammirata nelle ultime partite è una delle squadre più forti del campionato, con una solidità d’insieme che rappresenta una notevole forza d’urto (10 reti le segnate elle ultime 3 partite contro squadre titolate) e individualità che, finalmente, stanno esprimendosi al meglio. Considerato un black out durato un paio di partite ed un paio di inammissibili errori arbitrali che le sono costati 4 punti, il Piacenza potrebbe e dovrebbe avere una classifica di rango come si compete al suo valore.

Il Fiorenzuola è, per noi, la squadra più entusiasmante del campionato. Una formazione che l’allenatore Tabiani ha saputo plasmare fondendo schemi di gioco moderni ed agonismo retto da una forza di carattere eccezionale: anche quando si trova in difficoltà, non molla mai e, come una mangusta, appena gli lasci uno spiraglio ti colpisce. La vittoria di sabato a Busto Arsizio è stata di una bellezza sublime. Sarà sicuramente una partita avvincente che vincerà chi saprà giocare le proprie carte con freddezza e cinismo, caratteristiche piuttosto rare in un derby; seppure dell’amicizia.

Luigi Carini