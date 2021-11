Ermal Meta in concerto al Politeama il 14 aprile

Finalmente Ermal Meta potrà tornare a suonare dal vivo e a emozionare tutti i suoi fan condividendo la propria musica. L’atteso concerto a Piacenza è in programma giovedì 14 aprile 2022 alle ore 21,00 presso il Teatro Politeama, grazie a CAOS Organizzazione Spettacoli.

Sarà il grande ritorno sul palco di uno dei cantautori più apprezzati, nonché tra le penne più illuminate del decennio, i cui ultimi tour hanno registrato un numero impressionante di sold-out.

Ermal Meta presenterà live oltre ai suoi più grandi successi, i brani del suo ultimo album di inediti “Tribù Urbana” che contiene tra gli altri “Uno”, “No Satisfaction” e “Un milione di cose da dirti” – 3° posto a Sanremo e Premio Bigazzi.

“Tribù Urbana” evidenzia l’altissimo livello di scrittura dell’artista, sia quando dà voce ai sentimenti, sia quando racconta il mondo attraverso storie di vita, guardando negli occhi uno ad uno i componenti della tribù urbana, con suoni e parole che diventano i colori distintivi di questo nuovo progetto di Ermal Meta.

Da venerdì 26 novembre sarà in radio e su tutti i digital partner “Milano non esiste”, la nuova canzone di Ermal Meta, scritta una decina di giorni fa e trasformata subito in un’esigenza. “Milano non esiste” è come un regalo, che racconta della voglia di liberarsi dalle zavorre quotidiane, per dare spazio solo alle cose importanti, quelle che fanno stare bene.

Biglietti in prevendita: sono disponibili tramite il circuito www.ticketone.it e presso la biglietteria del teatro Politeama – Via San Siro, 7 – Piacenza