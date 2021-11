Esplode un pneumatico e lo colpisce al volto, grave lavoratore 25enne

Nella tarda mattinata di venerdì 12 novembre un uomo di 25 anni, mentre stava effettuando operazioni di riparazione ad una gomma, è stato colto dall’esplosione improvvisa del pneumatico.

La deflagrazione lo ha raggiunto in pieno volto. Gravi le lesioni riportate. Nella ditta al Montale sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 con l’auto medica dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto e un’ambulanza della Croce Rossa di viale Malta. Constatata la gravità del ferito, non cosciente, dalla Centrale Operativa Emilia-Ovest di Parma è stato disposto l’invio dell’elisoccorso decollato dalla città ducale e atterrato alla piazzola della Galleana. L’operaio vittima dell’infortunio sul lavoro, di origine straniera, è quindi stato preso in consegna dall’équipe medica di EliParma e condotto in volo in codice rosso all’Ospedale Maggiore di Parma per il ricovero urgente nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Nel frattempo nella ditta dove si è verificato l’incidente sono arrivati i carabinieri e il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.