Festa delle Forze Armate in piazza Cavalli, alla presenza delle autorità cittadine.

Anche Piacenza ha aderito al progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i Comuni italiani. Un’iniziativa promossa in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della patria, dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e con il sostegno del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma (ASSOARMA).