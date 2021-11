Festa di San Martino, le iniziative in Cattedrale

Con l’avvicinarsi della festa di San Martino, in concomitanza con le iniziative comunali in Piazza Duomo, la Cattedrale e il Museo Kronos, in collaborazione con la cooperativa CoolTour s.c., propongono due eventi per grandi e piccini dedicati al santo vescovo di Tours: il laboratorio didattico «Facciamo San Martino» e la visita guidata «San Martino visto da vicino: un’estate in arte».

Laboratorio didattico «Facciamo San Martino» – Arriva l’Estate di San Martino: la Cattedrale, il Museo Kronos e CoolTour s.c. hanno predisposto e attivato un laboratorio didattico dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni per domenica 7 novembre dal titolo «Facciamo San Martino» che si terrà alle ore 15:30 presso l’aula didattica del Salone polifunzionale della Cattedrale (ingresso lato Chiostri del duomo). Si racconterà ai bambini la storia di San Martino e il povero, davanti all’omonimo e maestoso dipinto di Carracci in Cattedrale, per poi guidarli a ricrearlo – utilizzando variopinte foglie – colori e colla, riflettendo infine tutti insieme sull’importanza del dono. Il laboratorio rimarrà attivo anche in caso di maltempo. La partecipazione è a pagamento (€ 6,00), l’iscrizione è obbligatoria e i posti limitati. Per informazioni e prenotazioni: 331 4606435 | cattedralepiacenza@gmail.com

Visita guidata per adulti «San Martino visto da vicino: un’estate in arte» – In occasione della ricorrenza legata a San Martino, domenica 7 novembre alle ore 16:00, Kronos – Museo della Cattedrale e CoolTour s.c. propongono una visita guidata dedicata al Santo di Tours che permetterà di ammirare da vicino il celebre dipinto di Ludovico Carracci e non solo, per approfondire la vita del Santo divenuto, con il suo gesto, simbolo assoluto di carità. Visita a pagamento. Obbligo di Green Pass in ottemperanza alle attuali normative sull’ingresso nei luoghi della cultura. Prenotazione obbligatoria e posti limitati. Per informazioni e prenotazioni 331 4606435 | cattedralepiacenza@gmail.com