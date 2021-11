Festival Profondo Giallo, al San Matteo in scena “Il Matto 2 di Massimiliano Loizzi

Il quinto appuntamento di Profondo Giallo, Piacenza Noir Festival, sarà teatrale: “Il Matto 2 – Una tragica farsa sul processo Giuliani e le morti di Stato”, è lo spettacolo selezionato per questa terza edizione da Associazione Crisalidi per il Festival.

L’appuntamento è per venerdì 12 novembre alle 21 al Teatro San Matteo, dove Massimiliano Loizzi riporterà in scena il suo folle personaggio, dissacrante, ironico e drammatico, per una seconda, del tutto nuova e differente inchiesta di ordinaria follia sulle morti di stato. Un esilarante monologo a tredici voci, una farsa tragicomica, uno spettacolo in bilico fra satira e poesia, denuncia e intrattenimento, teatro comico e teatro di parola. Un’indagine basata su documenti, testimonianze e atti processuali riguardanti i violenti fatti del G8 di Genova – “La più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale.” come detto da Amnesty International – e dell’omicidio di Carlo Giuliani, ragazzo ucciso il pomeriggio del 20 luglio del 2001. Uno spettacolo dei Mercanti di Storie, in collaborazione con il Teatro della Cooperativa scritto e interpretato da Massimiliano Loizzi, prima visione a Piacenza.

Ingresso gratuito, con Green Pass. Prenotazioni consigliate scrivendo a a.c.crisalidi@gmail.com indicando nome e cognome, numero di spettatori, e-mail e telefono di riferimento. Per info: www.festivalprofondogiallo.it.