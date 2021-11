Non riesce la rimonta, Fiorenzuola sconfitto dalla Juve U23 (2-1)

JUVENTUS U23 – FIORENZUOLA (2-1) Aké al 49′ e 75′, Arrondini al 78′ – FINALE

Non riesce la rimonta al Fiorenzuola che esce sconfitto dal “Moccagatta” di Alessandria dai giovani della Juventus Under23. Una vittoria assai sofferta per i padroni di casa che hanno una trovato la formazione rossonsera combattiva e alla ricerca del pari fino alle ultime battute di gara. Il primo tempo si era chiuso senza reti, poi una doppietta di Marley Akè nella ripresa aveva portato avanti i bianconeri. A un quarto d’ora dalla fine Arrondini ha riaperto il match, ma l’assedio finale dei ragazzi di Tabbiani non è valso a nulla.

Anticipo di campionato per il Fiorenzuola, che sabato pomeriggio (ore 14,30) affronta in trasferta la Juventus Under 23. Segui qui la diretta

Inizia la ripresa con le squadre ancora ferme sullo 0 – 0, poche emozioni durante il primo tempo con una Juve u23 poco incisiva sotto rete. Il Fiorenzuola invece sfiora il goal con un tiro di Bruschi che finisce a lato di Israel. Ma sono poi i padroni di casa ad andare in vantaggio al 49′, grazie ad Aké.

Il Fiorenzuola schiera: Battaiola; Olivera; Dimarco; Zaccariello; Ferri (C); Bruschi; Oneto; Nelli; Currarino; Palmieri; Cavalli. All. Tabbiani

La Juventus Under 23 schiera: Israel, Leo, De Winter, Stramaccioni, Anzolin, Miretti,

Leone, Sersanti, Sekulov, Aké, Pecorino. All. Zauli