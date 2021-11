Fiorenzuola in campo nell’anticipo contro la Juve Under 23 “Servirà una gara di sacrificio”

Anticipo di campionato per il Fiorenzuola, che sabato pomeriggio (ore 14.30) affronta in trasferta la Juventus Under 23. I rossoneri sono reduci dal pareggio nel combattuto derby con il Piacenza: Tabbiani dovrà rinunciare allo squalificato Fiorini e all’infortunato Mamona.

“Veniamo da tre risultati utili consecutivi, ci siamo preparati per provare a fare il quarto – le parole del mister alla vigilia -. Per dare valore al pareggio di domenica dobbiamo fare una bella prestazione cercando di portar via qualcosa. Il campionato è molto equilibrato, con una vittoria o una sconfitta cambiano molte posisioni: per questo bisogna sempre rimanere concentrati pensando ad affrontare partita dopo partita. I ragazzi stanno lavorando bene, siamo sempre riusciti a rimanere equilibrati; siamo in lotta con tutte le altre, sapevamo di dover affrontare una stagione difficile, ce la stiamo mettendo tutta. Davanti a noi abbiamo ancora l’Everest da scalare, ma siamo consapevoli che la strada è quella giusta; al contrario sappiamo che se stacchiamo un attimo può diventare qualle sbagliata. Domani è una gara importante, la Juve è una squadra forte, è quella con la migliore qualità di tutto il girone e gioca un calcio fantastico: sono però un gruppo giovane che qualcosa può concedere, servirà una partita di grande sacrificio”.