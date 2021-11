Focus economia: cos’è la Blockchain

Ogni qual volta s’introduce l’argomento delle criptovalute con assidua frequenza capita d’incappare in due concetti ben specifici: Bitcoin e Blockchain. Se il primo termine è entrato ormai a far parte del linguaggio comune e indica per l’appunto la valuta digitale più nota e affermata, per quanto riguarda la blockchain non c’è ancora una consapevolezza tale da renderla un concetto di uso popolare.

Ma cosa s’intende esattamente per blockchain?

Blockchain: cos’è?

Per blockchain o catena di blocchi s’intende essenzialmente quella specifica tecnologia configurata come una struttura di dati atta al mantenimento di un Distributed Ledger o registro distribuito di dati.

Tale registro di dati è configurato per l’appunto in blocchi composti da singole voci, ciascuna susseguente all’altra secondo uno specifico ordine cronologico e protette da un’avanzata crittografia.

Quando una singola transazione viene effettuata sul registro, la validazione automaticamente è distribuita su ogni singolo nodo in maniera tale che le capacità di autenticazione di una blockchain possano incrementarsi.

Come funziona

Le funzionalità della blockchain si basa su alcuni punti fermi comuni a tutte le piattaforme. Nello specifico si avranno:

Tracciabilità: Con la quale si indica la peculiarità di ciascun elemento di poter essere rintracciabile all’interno del registro.

Trasparenza: Con la quale si indica la peculiarità del contenuto presente all’interno del registro di poter essere liberamente consultabile da ogni singolo nodo, ma anche usufruendo di particolari servizi che consentono la visualizzazione senza effettuare modifiche dirette.

Programmabilità: Con la quale si indica la peculiarità di ogni singola transazione di poter essere programmata anzitempo e solo al verificarsi di specifiche condizioni.

Solidità del registro: Con la quale si indica null’altro che un’estensione di quel concetto già espresso dalla trasparenza. Nessun cambiamento nella rete può essere effettuato senza che non risulti su tutti i nodi della rete e sia immediatamente visibile.

Disintermediazione: Con la quale si indica quella che è forse la proprietà più caratteristica della blockchain, ovvero sia il suo essere decentralizzata. Ogni singolo nodo in quanto tale accoglie uniformemente delle informazioni perfettamente distribuite andando così a vanificare qualsivoglia presenza o necessità di una realtà centrale.

Blockchain e criptovalute

Il legame esistente tra valute digitali e blockchain è perfettamente spiegabile mediante il processo di autenticazioni di ogni singolo blocco. Ciascuno di essi, infatti, dapprima verifica l’integrità dell’intero sistema, poi si occupa della raccolta delle nuove transazioni le quali, come detto, necessitano di adeguata cifratura per poter essere autenticate.

Affinché tale processo possa avere luogo c’è bisogno di una perfetta comunione tra le informazioni appartenenti sia al vecchio blocco sia a quello nuovo, solo in questo modo avviene la generazione di un singolo hash.

Ovviamente più sono le transazioni in gioco maggiore sarà la potenza di calcolo richiesta, proprio perché ciascun blocco partecipa attivamente al processo.

Questi singoli nodi sono conosciuti con il nome di Miner e per ciascun blocco in cui sono impiegati attivamente ricevono come ricompensa una frazione di criptovaluta.

Conclusione

Sebbene non sia forse un concetto così immediato, la blockchain è funzionalmente la base su cui poggia l’intera struttura delle criptovalute e come tale riveste una notevole importanza.

Non solo, la blockchain è una realtà in continua innovazione e a oggi il suo utilizzo non è relegato solamente all’ambito finanziario ma coinvolge anche altri settori come ad esempio quello medico. Naturalmente, però, il nome richiama soprattutto le criptovalute e il fenomeno del trading che ovviamente bisogna approcciare con particolare cautela perchè è vero che offre enormi opportunità ma allo stesso è anche molto rischioso. Discorso che si amplia poi quando parliamo di copy trading e di trading automatico come viene proposto da siti tipo Yaun Pay Group. Prima di effettuare qualsiasi tipo di investimento con il trading online, soprattutto legato al mondo delle criptovalute, è bene studiare, capire davvero come funziona e poi decidere di investire, ovviamente soltanto quello che realmente si è disposto a perdere.