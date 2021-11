Formazione del Movimento Laicale Orionino: l’11 novembre il secondo appuntamento

Si terrà giovedi 11 novembre alle 20.45 presso la Sala Cultura Del Centro Don Orione di Borgonovo (Piacenza) la seconda serata di formazione organizzata dal Movimento Laicale Orionino.

Il percorso, volto a far conoscere la figura di San Luigi Orione, si svolge in quattro tappe, la prima delle quali, dedicata alla biografia del Santo, si è tenuta lo scorso 21 ottobre. Dopo quella di giovedì prossimo, poi, ve ne saranno altre due, programmate per i primi mesi del 2022. L’argomento di questa settimana sarà “frutti spirituali e materiali di Don Orione”: a parlarne Matteo Lunni, Direttore del giornale “Il giovane italiano”, e Don Gianni Castignoli, Sacerdote dell’Opera di origine piacentina e Direttore degli Istituti Orionini di Sanremo, dove morì Don Orione nel 1940. Mentre il primo riferirà su carità, santità e amore alla Chiesa del Santo Fondatore, il secondo tratterà della storia, spiritualità e attività nella struttura da lui Diretta.

Domenica 14, poi, alle ore 10 presso la cappella dell’Istituto di via Sarmato ci sarà la S. Messa mensilmente organizzata dagli Amici di Don Orione con caffè conviviale.