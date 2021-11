Fumara a caccia di continuità: sabato in campo contro Cesena

Ripartire dagli ultimi tre set di sabato scorso: il Fumara continuerà la ricerca della sua dimensione di squadra al Palazzetto dello Sport di Gossolengo con la sfida all’Elettronica Angelini Cesena, in programma sabato 27 novembre (ore 20:30) e valida per la settima giornata di campionato di serie B1 girone D. Un campionato che vede la formazione cesenate distante soltanto tre lunghezze dal Fumara MioVolley: dopo la partenza sprint con le vittorie su Certosa e Ostiano le bianconere sono incappate nelle sconfitte con Imola (al tiebreak), Campagnola e Cremona prima dell’ultima gara che le ha viste portarsi sul due pari nel conto set nella sfida con l’Alsenese in una rimonta che però si è interrotta al tiebreak.

Rimonta che è invece riuscita alla squadra di coach Codeluppi, abile a non scomporsi sotto il 2-0 di Garlasco e trovare le stoccate decisive da parte di giocatrici come Matilde Chinosi, capace di trovare fin da subito il giusto impatto con la gara, pur non partendo dall’inizio. «Dalla partita di sabato portiamo a casa una maggior consapevolezza di squadra in quanto tutte e dodici abbiamo dato un contributo per raggiungere il risultato – spiega la giocatrice biancoblu -. Personalmente, nonostante il mio contributo sia stato richiesto nei momenti cruciali, ho vissuto la partita in maniera positiva e serena perché sentivo l’appoggio delle mie compagne e degli allenatori». L’attaccante biancoblu ritorna poi sulle undici avversarie di un girone che ancora deve delineare il valore delle squadre. «Il girone in cui siamo state inserite è molto tosto e fa sì che ogni weekend ci confrontiamo con avversarie con grandi capacità: questo non mi intimorisce ma anzi mi sprona a portare in campo il meglio di me e sono molto felice che gli allenatori, notando il duro lavoro, mi stiano dando questa possibilità».

A chiudere la gara di sabato scorso è stato proprio un punto di Chinosi che rilancia così il suo entusiasmo per la partita con Cesena. «È stato bellissimo segnare il punto finale sia per orgoglio personale ma anche per l’umore che ha regalato alla squadra. Queste sensazioni derivano sicuramente dalla consapevolezza di compiere un ottimo lavoro in palestra: il livello di gioco si è alzato e ciò che ci mancava e di cui sentivano il bisogno era confrontarci con le avversarie portando a casa un risultato che confermasse la direzione positiva del lavoro svolto durante la settimana. Oltre a questa maggiore consapevolezza, dalla partita sono emersi diversi aspetti su cui dobbiamo concentrarci maggiormente per compiere un ulteriore passo in avanti, sia tecnici e su questi ci stiamo già allenando, sia mentali quali un approccio più deciso sin dall’inizio».

PRENOTAZIONE BIGLIETTI E STREAMING – Stante l’attuale normativa vigente, l’accesso al Palazzetto dello Sport di Gossolengo è limitato al 60% della capienza con obbligo di Green Pass in corso di validità ed utilizzo mascherina all’interno della struttura. Per la partita Fumara MioVolley-Elettr. Angelini Cesena in programma sabato 27 novembre alle 20:30 è possibile prenotare il proprio posto in tribuna inviando una mail all’indirizzo polisporti-vagossolengo@gmail.com comprensiva di nominativo di tutte le persone che entreranno e un numero di cellulare di riferimento. All’ingresso del Palazzetto sarà effettuato controllo del Green Pass e misurazione temperatura. Verranno assegnati biglietti con indicativo numerico della postazione in tribuna fino ad esaurimento della disponibilità. Le iscrizioni si chiuderanno ad esaurimento posti oppure il sabato alle 12:00.

La partita sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube del Consorzio MioVolley a partire dalle 20:25.

COSTO BIGLIETTI: 7 euro biglietto Intero; 5 euro Ridotto (14-18 anni); Ingresso gratuito Under 14 e tesserati MioVolley