Fumata nera per il vertice Ikea – sindacati. Venerdì assemblea dei lavoratori

Fumata nera per il vertice Ikea – sindacati, in merito al futuro del primo deposito della multinazionale svedese a Piacenza.

Nei giorni scorsi Cgil Cisl e Uil avevano lanciato l’allarme in merito alla perdita di 120 posti di lavoro nell’impianto, tutti a tempo determinato e gestiti dalla cooperativa San Martino per conto di Ikea. Una decisione motivata dal cambio di business dell’azienda, con conseguente riduzione dei volumi di lavoro. I sindacati hanno quindi chiesto un incontro, tenutosi nella mattinata del 15 novembre al deposito centrale di Le Mose alla presenza dei rappresentanti Ikea, che si è concluso però con un nulla di fatto.

“L’azienda ha ribadito l’importanza e la strategicità della sede piacentina, confermando però anche il cambio di business – dice Salvatore Buono, Fit Cisl -. In merito all’impatto che questo avrà sul personale, ci è stato detto che dovremo discuterne con l’appaltatore, che dovrà applicare le indicazioni di Ikea: è ovvio che una riduzione del volume di merci si traduce in una riduzione di ore di lavoro e quindi in un taglio al personale, che è quantificabile con i 120 contratti a tempo determinato”.

“La nostra richiesta di attivare un tavolo di concertazione, con noi e San Martino, è stata respinta, quindi nella giornata di venerdì si terranno assemblea con i lavoratori, sia dipendenti diretti di Ikea che in appalto, per decidere quali azioni intraprendere” aggiunge Massimo Tarenchi di Filt Cgil.