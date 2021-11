Furto del Klimt, inchiesta archiviata. Accolta dalla Procura la richiesta dei Pm

Quadro del Klimt rubato e ritrovato alla Galleria Ricci Oddi, si chiude con l’archiviazione della Procura l’inchiesta per furto e ricettazione.

Nel marzo scorso i pubblici ministeri titolari delle indagini avevano chiesto l’archiviazione perchè nessun elemento era emerso a carico dei tre indagati per furto e ricettazione. Il quotidiano “Libertà” scrive che il giudice Luca Milani ha accolto nei giorni scorsi la richieste, mettendo la parola fine a quella inchiesta.

Il Ritratto di Signora di Gustav Klimt, sottratto dalla Galleria d’arte moderna nel 1997, era stato ritrovato nel dicembre del 2019 nascosto all’esterno dello stesso museo. La Procura della Repubblica non ha individuato elementi a carico delle tre persone per le quali erano stati ipotizzati i reati di concorso in furto e ricettazione e ha chiesto l’archiviazione.