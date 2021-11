Gas Sales Bluenergy a caccia di riscatto ospita Taranto “Siamo pronti”

Torna in campo al Palabanca la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che domenica alle 15,30 ospita Gioiella Prisma Taranto. Gli emiliani, reduci dal turno di riposo, hanno mantenuto il quinto posto in classifica senza scendere in campo nell’infrasettimanale, mentre la matricola pugliese è decima in graduatoria e viene dalla sconfitta interna per 3-1 contro Trento. L’unico ex in campo è Sabbi (17 punti ai 4000), bomber degli ospiti con trascorsi alla Gas Sales. Record a portata di mano anche per Stern in Regular Season (7 attacchi vincenti ai 1000) tra i padroni di casa, e per Alletti in carriera (3 attacchi vincenti ai 1500 in carriera).

Damiano Catania (Gas Sales Bluenergy Piacenza): “Dopo la sconfitta di Padova siamo rientrati in palestra a lavorare su quello che non è andato durante l’ultima gara, cercando di fare meglio. Ci sentiamo bene e siamo pronti per questa nuova sfida e abbiamo voglia di riscattarci dalla brutta prestazione a Padova”.

Luciano Palonsky (Gioiella Prisma Taranto): “Quella con Trento penso sia stata una partita dura, dove entrambe le squadre hanno vissuto momenti di grande livello. Trento è una compagine forte e lo sapevamo, ma abbiamo dimostrato che, se giochiamo da squadra e mettiamo in pratica quello provato durante la settimana, possiamo lottare contro chiunque. Sono contento dell’atteggiamento che la squadra ha avuto in campo. Adesso facciamo visita a Piacenza che è una squadra molto fisica con giocatori di alto livello. Se riusciremo a mantenere l’atteggiamento dell’ultima gara e ad alzare un po’ il livello in attacco, penso che sarà una partita molto interessante. Nonostante i pronostici non siano a nostro favore, vogliamo comunque provare a portare a casa punti. Non ci sono sfide semplici e la nostra salvezza passa anche da queste partite che appaiono proibitive”.

PRECEDENTI: nessuno

EX: Giulio Sabbi a Piacenza nel 2018/19.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Adis Lagumdzija – 4 punti ai 500, Francesco Recine – 4 muri vincenti ai 100, Toncek Stern – 7 attacchi vincenti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza). In carriera: Adis Lagumdzija – 21 punti ai 700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Aimone Alletti – 3 attacchi vincenti ai 1500, Joao Rafael De Barros Ferreira – 13 punti ai 1400, Giulio Sabbi – 17 punti ai 4000 (Gioiella Prisma Taranto).

Classifica SuperLega Credem Banca: Cucine Lube Civitanova 25 (10), Itas Trentino 22 (10), Sir Safety Conad Perugia 19 (7), Vero Volley Monza 16 (9), Gas Sales Bluenergy Piacenza 14 (8), Kioene Padova 11 (7), Leo Shoes PerkinElmer Modena 11 (7), Allianz Milano 10 (7), Top Volley Cisterna 9 (7), Gioiella Prisma Taranto 7, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 6 (8), Verona Volley 5 (7), Consar RCM Ravenna 1 (9).