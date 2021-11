Gas Sales Bluenergy e Piace Volley insieme: nuove opportunità per il settore giovanile

Nasce una nuova collaborazione tra Gas Sales Bluenergy Volley e Piacenza Volley (PiaceVolley): alcuni giovanissimi atleti del vivaio PiaceVolley si alleneranno in futuro con gli atleti del settore giovanile di Gas Sales Bluenergy Volley, in modo da poter garantire loro maggiori possibilità di crescita. La sinergia vedrà anche coinvolti gli staff tecnici del settore giovanile delle due società. PiaceVolley nel corso della stagione 2021-2022 contribuirà a garantire, con le proprie atlete e i propri atleti, il servizio campo durante le gare casalinghe del campionato di SuperLega. Per rendere più evidente questo rapporto di collaborazione, sulle magliette dei giovani Under 13 e 15 di Gas Sales Bluenergy e dei giocatori del Piacevolley sono stati apposti i rispettivi loghi.

Il settore giovanile piacentino si arricchisce così di nuove opportunità grazie a questa collaborazione siglata martedì 9 novembre alla presenza della Presidente del club biancorosso Elisabetta Curti: “Siamo molto contenti di questa nuova partnership con Piace Volley – sottolinea – che dimostra come insieme ed uniti si possa arrivare all’obiettivo comune di avvicinare sempre più i giovani a questo sport straordinario. Anche in questo caso facciamo squadra per Piacenza”. Aggiunge Isabella Cocciolo, Amministratore unico: “Come Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza abbiamo investito molte risorse nel settore giovanile, perché crediamo nei giovani e vogliamo supportare le famiglie nella crescita dei loro figli. Crediamo nei valori dello sport e desideriamo traferirli ai ragazzi che si avvicinano al volley. Per noi è fondamentale non solo essere tecnici e allenatori, ma anche educatori”.

Anche in questa stagione sportiva 2021/2022 la Banca di Piacenza è vicina alla squadra della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, sostenendo il progetto iniziato quattro anni fa.”Siamo felici di appoggiare questa iniziativa che accoglie nuovi giovani al PalaBanca e nel mondo del volley piacentino – commenta Pietro Boselli, Vice Direttore Banca di Piacenza – . Crediamo e condividiamo i valori della società Gas Sales Bleuenergy che sono ben rappresentati anche dal nostro istituto bancario. Impegno, lealtà e disciplina sono i valori che ci rappresentano e desideriamo contribuire a diffondere appoggiando questa bella iniziativa”.

Nel ringraziare Danilo Anelli per il lavoro svolto fino ad oggi con i ragazzi delle giovanili, il Presidente Curti ha presentato Massimo Savi, il nuovo Responsabile del Settore Giovanile Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: “Ci auguriamo di poter estendere questa collaborazione in futuro con altre società del territorio piacentino. Siamo contenti di poter offrire nuove opportunità sia in sede di allenamento che come spettatori, agli atleti alle atlete e al rispettivo accompagnatore, che verranno al PalaBanca saranno riservate agevolazioni per l’ingresso al palazzetto in occasione delle gare del campionato di SuperLega”.

“Siamo onorati per questa collaborazione che potrà fornire nuovi spunti di crescita per gli atleti che gravitano nel mondo piacentino del volley che potranno misurarsi con il settore giovanile di Gas Sales Bluenergy Volley – ha concluso Maurizio Moia, Presidente di Piacenza Volley -. Desideriamo contribuire ad avere un vivaio in continua crescita e soprattutto ad avvicinare nuovi giovani che sappiano coltivare “la gioia del divertimento” della pallavolo, uno sport bellissimo che stimola i ragazzi ai valori più alti ”.