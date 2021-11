Gas Sales Bluenergy supera nettamente Taranto (3-0)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-0 (25-15; 28-26; 25-18)

Nessun problema per la Gas Sales Bluenergy nel match interno di domenica 28 novembre contro Taranto. I piacentini, di nuovo in campo dopo il turno di riposo, hanno superato nettamente in tre set la matricola pugliese, ritrovando la vittoria dopo la sconfitta di Padova.