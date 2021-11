Gas Sales Bluenergy ospita Cisterna. Lagumdzija “Vogliamo ripartire al massimo”

Sesta giornata per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza domenica 14 novembre alle ore 20.30 nel 77° campionato di SuperLega Credem Banca (Diretta Volleyball World) che sfida Top Volley Cisterna. Tra le due squadre si tratta del quinto incontro con all’attivo tre successi da parte dei piacentini. Protagonisti della sfida tre ex: Enrico Cester a Cisterna (Latina) nel 2011/12; Toncek Stern a Cisterna (Latina) nel 2018/19; Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/21.

Presenta il match l’opposto Adis Lagumdzija: “Dopo la sconfitta nella partita con Monza, stiamo cercando di rimetterci di nuovo in pista per ripartire al massimo, ci stiamo allenando al meglio che possiamo anche grazie all’aiuto dei coaches. Insieme facciamo squadra al massimo delle nostre possibilità. Penso che il team sia ben bilanciato, l’obiettivo è quello di continuare a migliorarsi per fare bene in campionato e credo che tutti noi abbiamo le possibilità per farlo. Domenica giochiamo contro Cisterna, ogni partita è difficile a modo suo ma se rimaniamo focalizzati sull’obiettivo e giochiamo bene penso sarà più facile per noi affrontarla”.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi Top Volley Cisterna)

EX: Enrico Cester a Cisterna (Latina) nel 2011/12; Toncek Stern a Cisterna (Latina) nel 2018/19; Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/21.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Toncek Stern – 22 attacchi vincenti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Michele Baranowicz – 4 battute vincenti ai 200, Francesco Recine – 4 muri vincenti ai 100 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Enrico Cester – 1 gara alle 400 giocate, Maxwell Philip Holt – 1 muro vincente ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Stephen Timothy Maar – 2 ace ai 100 (Top Volley Cisterna).

Classifica SuperLega Credem Banca: Cucine Lube Civitanova 13, Itas Trentino 13, Vero Volley Monza 13, Sir Safety Conad Perugia 12, Gas Sales Bluenergy Piacenza 10, Kioene Padova 7, Leo Shoes PerkinElmer Modena 6, Allianz Milano 6, Top Volley Cisterna 6, Gioiella Prisma Taranto 4, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3, Verona Volley 2, Consar RCM Ravenna 1.

2 incontri in più: Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino, Vero Volley Monza, Consar RCM Ravenna.

1 incontro in più: Gas Sales Bluenergy Piacenza, Gioiella Prisma Taranto, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Verona Volley.