Gas Sales Bluenergy ospita Cisterna, obiettivo tornare a vincere

GAS SALES BLUENERGY – TOP VOLLEY CISTERNA (in campo alle 20,30)

Sesta giornata per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in SuperLega Credem Banca che domenica sera (Diretta Volleyball World) sfida Top Volley Cisterna. Tra le due squadre si tratta del quinto incontro con all’attivo tre successi da parte dei piacentini. Protagonisti della sfida tre ex: Enrico Cester a Cisterna (Latina) nel 2011/12; Toncek Stern a Cisterna (Latina) nel 2018/19; Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/21.

Per i biancorossi dopo il primo stop contro Monza, l’obiettivo è quello di tornare subito alla vittoria.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi Top Volley Cisterna)

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Toncek Stern – 22 attacchi vincenti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Michele Baranowicz – 4 battute vincenti ai 200, Francesco Recine – 4 muri vincenti ai 100 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Enrico Cester – 1 gara alle 400 giocate, Maxwell Philip Holt – 1 muro vincente ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Stephen Timothy Maar – 2 ace ai 100 (Top Volley Cisterna).