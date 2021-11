Gas Sales, dal 4 novembre riparte la campagna abbonamenti

Riapre giovedì 4 novembre la campagna abbonamenti “Siamo una cosa sola” che proseguirà fino a sabato 13 novembre 2021. Sarà possibile ritirare la propria tessera durante il giorno della prossima partita casalinga il 14 novembre 2021.

Hristo Zlatanov, DG Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: “Siamo solo agli inizi del campionato più bello al mondo. La nostra squadra si sta comportando bene, ma abbiamo bisogno del nostro pubblico appassionato per crescere ed essere “una cosa sola” fuori e dentro al campo. Aspettiamo i tifosi a braccia aperte!” E’ possibile acquistare gli abbonamenti presso le filiali/agenzie della Banca di Piacenza, gli sportelli Gas Sales Energia e on line sul circuito Vivaticket.

Dove acquistare:

– Vivaticket.com e presso i punti vendita di Vivaticket

– Sportelli Gas Sales Energia, eccetto Verolanuova (BS), Manerbio (BS) e Parma. Per maggiori informazioni: www.gassalesenergia.it/sportelli

– Agenzie/filiali della Banca di Piacenza

Sede Centrale • Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC)

Agenzia 1 • Via Genova, 37 – Piacenza (PC)

Agenzia 2 (Veggioletta)• Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC)

Agenzia 5 (Besurica) • Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC)*

Agenzia 7 (Galleana) • Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC)

Agenzia 8 (Barriera Torino) • Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC)*

Filiale di Castel San Giovanni

Filiale di Fiorenzuola Cappuccini*

Per maggiori informazioni: www.bancadipiacenza.it

*Agenzia/filiale aperta anche il sabato mattina

DETTAGLI – L’abbonamento comprende 10 partite casalinghe di Regular Season e l’eventuale Coppa Italia. Tutti gli abbonamenti sono nominativi, con posto assegnato e non cedibili. Per gli U12 abbonamento a 60€ in tutti i settori. Per poter accedere al PalaBanca di Piacenza occorre essere muniti di Green Pass e mascherina omologata. Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà̀ della Società e in ottemperanza ai Protocolli della Regione, l’accesso fosse consentito ad un numero limitato di persone, sarà̀ la Società a stabilire chi di volta in volta avrà la possibilità di accedere alle partite. I criteri di accesso saranno definiti dalla Società̀ in base alle norme vigenti al momento del match e permettendo a tutti gli abbonati di assistere allo stesso numero di partite, cercando di valutare anche l’importanza dei match che verranno disputati con pubblico limitato

SOTTOSCRIZIONI – Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario esibire il documento di identità e se si desidera sottoscrive più abbonamenti, oltre al proprio documento, occorre esibire anche il documento di identità delle persone per cui si vuole sottoscrivere l’abbonamento. Per poter usufruire della tariffa promozionale GAS SALES ENERGIA, i Clienti Gas Sales Energia dovranno sottoscrivere l’abbonamento presso uno degli sportelli Gas Sales Energia. Sarà possibile riscattare il voucher Vivaticket solo acquistando on line sul circuito Vivaticket

PROMOZIONE VOLLEYBALL WORLD – A chi sottoscrive l’abbonamento stagionale 2021/2022 il nostro Club garantisce uno sconto per l’acquisto dell’abbonamento a Volleyball World TV, la piattaforma che trasmette in live streaming tutte le manifestazioni del campionato SuperLega Credem Banca 2021/22 (Regular Season, Play Off, Coppa Italia e Supercoppa) comprese quelle trasmesse su Rai Sport e tutti gli altri eventi FIVB. La programmazione completa con date e orari delle gare sarà disponibile sul sito www.legavolley.it e sullo stesso portale di Volleyball World Tv www.volleyballworld.tv. Per ricevere il codice sconto inviare la richiesta a info@gassalespiacenza.it specificando i propri dati anagrafici e quelli dell’abbonamento.