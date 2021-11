Gas Sales in trasferta a Monza “Avversario in salute ma siamo pronti”

TRASFERTA A MONZA PER GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA.

MASSIMO BOTTI: “MONZA E’ UN AVVERSARIO IN SALUTE, MA NOI SIAMO PRONTI”

Quinta giornata e terza trasferta per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza domenica 7 novembre ore 18:00 nel 77° campionato di SuperLega Credem Banca (Diretta Volleyball World) contro Vero Volley Monza, entrambe a 10 punti in classifica parimerito con Trento.

In perfetta parità i precedenti (2-2). Una sfida nella sfida in campo: a confronto gli opposti Grozer e Lagumidzija, che lo scorso anno schiacciavano a maglie invertite. Tra gli ex figura anche Holt (in Regular Season 1 attacco ai 1000 e 1 block ai 400), nella passata stagione a Monza. Recine è a 1 gara delle 100 in Regular Season.

A presentare il match Massimo Botti, secondo allenatore biancorosso.

Massimo Botti, secondo allenatore: “Giocando mercoledì e avendo la partita domenica c’è poco tempo per allenarsi, c’è bisogno di ricaricare le batterie dal punto di vista fisico. Abbiamo un paio di allenamenti in previsione della gara, ma siamo pronti all’evento. Monza è un avversario in grande salute, una delle rivelazioni di questo campionato. Già lo scorso anno aveva dimostrato la sua forza qualificandosi al quarto posto nella classifica. Noi però abbiamo un buon gruppo, i risultati sono positivi, ma dobbiamo andare avanti con umiltà. Siamo pronti per la sfida contro Monza”.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Vero Volley Monza, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Georg Jr Grozer a Piacenza nel 2020/21; Maxwell Philip Holt a Monza nel 2020/21, Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/21.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Maxwell Philip Holt – 1 attacco vincente ai 1000, 1 muro vincente ai 400Francesco Recine – 1 gara giocata alle 100 partite, – 4 muri vincenti ai 100, Toncek Stern – 23 attacchi vincenti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Donovan Dzavoronok – 11 attacchi vincenti ai 1500 (Vero Volley Monza); Edoardo Caneschi – 5 attacchi vincenti ai 500, Maxwell Philip Holt -2 muri vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Classifica SuperLega Credem Banca:

Gas Sales Bluenergy Piacenza 10, Itas Trentino 10, Vero Volley Monza 10, Sir Safety Conad Perugia 9, Kioene Padova 7, Cucine Lube Civitanova 7, Allianz Milano 6, Leo Shoes PerkinElmer Modena 3, Top Volley Cisterna 3, Gioiella Prisma Taranto 3, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3, Consar RCM Ravenna 1, Verona Volley 0.