Gas Sales ospita Cisterna, aperta la vendita dei biglietti

Da martedì 9 novembre è possibile acquistare i biglietti della partita casalinga prevista per domenica 14 novembre (ore 20.30) tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Top Volley Cisterna con le seguenti modalità:

– On Line su Vivaticket scegliendo la partita interessata (pagamento tramite carta di credito)

– Presso gli sportelli Gas Sales già abilitati alla vendita degli abbonamenti *

– Sportelli Banca di Piacenza già abilitati alla vendita degli abbonamenti*

PREZZO BIGLIETTI SINGOLA PARTITA

Tribuna Farnese e Gotico: Intero 30 euro; Ridotto (Under 16/Over 70) 25 euro

Tribuna Po: Intero 25 euro; Ridotto (Under 16/Over 70) 20 euro

Curva Bovo e Sant’Antonio: Intero 20 euro; Ridotto (Under 16/Over 70) 15 euro

CAMPAGNA ABBONAMENTI – Prosegue intanto la Campagna Abbonamenti della Gas Sales Bluenergy “Siamo una cosa sola” fino a sabato 13 novembre 2021. Sarà possibile ritirare la propria tessera durante il giorno della prossima partita casalinga il 14 novembre 2021. E’ possibile acquistare gli abbonamenti presso le filiali/agenzie della Banca di Piacenza, gli sportelli Gas Sales Energia e su Vivaticket.

PREZZI ABBONAMENTI

Tribuna Farnese e Gotico: Intero 250 euro; Ridotto (Under 16/Over 70) 220 euro; Clienti GSE 155 euro; Clienti GSE SHOPPING 150 euro

Tribuna Po: Intero 235 euro; Ridotto (Under 16/Over 70) 210 euro; Clienti GSE 135 euro; Clienti GSE SHOPPING 130 euro

Curva Bovo e Sant’Antonio: Intero 200 euro; Ridotto (Under 16/Over 70) 180 euro; Clienti GSE 105 euro; Clienti GSE SHOPPING 100 euro

*Agenzie/Filiali Gas Sales Energia, eccetto Verolanuova (BS), Manerbio (Bs) e Parma.

> Per maggiori informazioni: www.gassalesenergia.it/sportelli

*Agenzie/Filiali Banca di Piacenza

Sede Centrale • Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC)

Agenzia 1 • Via Genova, 37 – Piacenza (PC)

Agenzia 2 (Veggioletta)• Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC)

Agenzia 5 (Besurica) • Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC)*

Agenzia 7 (Galleana) • Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC)

Agenzia 8 (Barriera Torino) • Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC)*

Filiale di Castel San Giovanni

Filiale di Fiorenzuola Cappuccini

> Per maggiori informazioni: www.bancadipiacenza.it

*Agenzia aperta anche il sabato mattina

DETTAGLI: Per poter accedere al PalaBanca di Piacenza occorre essere muniti di Green Pass e mascherina omologata. Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà della Società e in ottemperanza ai Protocolli della Regione, l’accesso fosse consentito ad un numero limitato di persone, sarà la Società a stabilire chi di volta in volta avrà la possibilità di accedere alle partite. I criteri di accesso saranno definiti dalla Società in base alle norme vigenti al momento del match e permettendo a tutti gli abbonati di assistere allo stesso numero di partite, cercando di valutare anche l’importanza dei match che verranno disputati con pubblico limitato.

Per ulteriori informazioni Tel. 0523/1886341 email: info@gassalespiacenza.it