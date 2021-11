Giochi, beneficenza, buon cibo: il centro si ‘accende’ con San Martino

Il centro storico di Piacenza si accende domenica 7 novembre con la Festa di San Martino (SCARICA LA LOCANDINA).

L’iniziativa si svilupperà tra Piazza Cavalli e Piazza Duomo, dalle 8:30 alle 19:30: i cittadini potranno acquistare prodotti agroalimentari e di artigiano di qualità e intrattenersi con performance di artisti di strada, mentre i più piccoli potranno invece divertirsi coi “giochi di una volta”. Spazio anche ad iniziative di beneficenza, con gli stand di Croce Rossa, Casa di Iris e Armonia. L’evento vede in prima fila l’associazione Mercanti di Qualità di Piacenza, la Federazione Italiana Venditori Ambulanti Piacenza e il gruppo locale di Terziario Donna Confcommercio; in collaborazione con il Comune di Piacenza, l’Associazione Commercianti Vita in Centro a Piacenza, Confcommercio Piacenza, Cna Piacenza, Confesercenti Piacenza e Vita in Centro.

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO – In occasione della festa di San Martino, nella giornata di domenica 7 novembre, saranno in vigore alcune limitazioni al traffico. Dalle ore 6 alle 21, sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli – senza eccezioni – nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra largo Battisti e via XX Settembre, sui lati Nord e Est di piazza Cavalli, in piazza Mercanti, nel tratto di via Pace da vicolo del Tarocco ai Chiostrini del Duomo, in via Legnano e in vicolo Pazzarelli. I mezzi del trasporto pubblico potranno circolare lungo la direttrice via Cavour – via Roma verso via Borghetto e da corso Garibaldi verso piazza S. Antonino. Contestualmente, i soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, unitamente ai mezzi di soccorso, potranno transitare con la massima cautela, in relazione alle diverse fasi della manifestazione, nel tratto di via Chiapponi tra via Sopramuro e piazza Duomo, in via Daveri, via Medoro Savini, via S. Donnino, via Sopramuro (tra via S. Donnino e via Frasi), nel tratto di via Romagnosi tra via Carducci e piazza Duomo, in vicolo del Pavone e via S. Giuliano. Per tutte le altre categorie di utenti, la circolazione sarà vietata anche in tali vie del centro storico.

Sarà invece in vigore per tutti, sino alle 24 – sempre a partire dalle 6 di domenica mattina – il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in via Legnano, via Pace, piazza Duomo, via Cavour (tra via Romagnosi e via XX Settembre), nonché in via Daveri, fatta eccezione per il tratto chiuso al traffico.