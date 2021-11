Giornata contro la violenza sulle donne, alla palestra Lomazzo prove pratiche di autodifesa

“Unite contro la violenza. Per un futuro consapevole”. Questo il nome della serata organizzata giovedì 25 novembre (ore 20:45) dalle Acli provinciali in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. L’appuntamento è presso la palestra Lomazzo di via Giordani a Piacenza: dopo l’introduzione di Alessandro Candido, presidente provinciale Acli, le partecipanti potranno cimentarsi in una serie di prove pratiche di difesa personale con l’Hanshi Stefano Draghi, 8 Dan Ju Jitsu.

Evento gratuito (è consigliato abbigliamento comodo). Obbligatorio Green Pass.