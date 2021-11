Gli aforismi di Einaudi in un libro, la presentazione a Palazzo Galli

Lunedì 29 novembre, alle ore 18, ultimo appuntamento al Palabanca Eventi (già Palazzo Galli) con l’Autunno culturale della Banca di Piacenza: in Sala Panini verrà presentato il volume “Luigi Einaudi – Elogio del rigore, aforismi per la patria e i risparmiatori” (Rubbettino editore). La pubblicazione, a cura di Corrado Sforza Fogliani, con prefazione di Ferruccio de Bortoli e postfazione di Roberto Einaudi, verrà illustrata dall’autore in dialogo con il giornalista piacentino del Corriere della Sera Paolo Baldini.

Il libro raccoglie tutti insieme, per la prima volta, aforismi, massime, consigli brevissimi che il direttore di allora del Corriere della Sera Luigi Albertini chiese (siamo nel 1915) ad Einaudi per esortare i cittadini a sottoscrivere il prestito per sostenere lo sforzo bellico della nazione. Gli scritti dell’economista liberale – che il curatore definisce tweet – sono un prezioso (e finora sconosciuto) aiuto per la conoscenza – trasmessa da un autentico testimone – dello “spirito pubblico” durante la Prima Guerra Mondiale nonché della condizione di vita dei combattenti al fronte e dei loro famigliari a casa.

Agli intervenuti (con precedenza ai Soci prenotati ed ai Clienti prenotati) sarà riservata copia del volume. La partecipazione è libera (precedenza ai Soci e ai Clienti della Banca). Per motivi organizzativi, si invita a preannunciare la propria presenza (relaz.esterne@bancadipiacenza.it; 0523 542137).