I gioielli Rayan Lynch del piacentino Cremonini eccellenza italiana a Dubai

Nuovo prestigioso riconoscimento per l’artista orafo piacentino Massimiliano Cremonini.

In soli cinque mesi di esposizione nella prestigiosa vetrina internazionale di The Jewel Teller, nel cuore di Dubai, i suoi gioielli d’arte firmati Rayan Lynch hanno infatti saputo conquistarsi l’etichetta di “eccellenza del made in Italy”.

Un riconoscimento arrivato attraverso la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, che ha infatti invitato il creatore dei gioielli Rayan Lynch – preziosi oggetti realizzati a mano in esemplari unici secondo gli stilemi dell’antica arte orafa bizantina – al Gran Galà per le cento realtà italiane maggiormente rappresentative a Dubai, tenutosi nelle scorse settimane a Palazzo Versace dello stesso emirato.

Un riconoscimento ottenuto proprio nel periodo in cui Dubai ospita l’Esposizione Universale, e ulteriormente evidenziato dagli attestati di stima espressi nei confronti di Massimiliano Cremonini da Ahmad Alqaz Alfalasi, noto imprenditore filantropo discendente da una delle più antiche e importanti famiglie della penisola araba.

“Ho conosciuto Mr. Ahmad Alqaz Alfalasi – precisa Cremonini – dopo che la designer milanese Stefania Ripamonti gli aveva mostrato alcuni miei gioielli che, a quanto pare, lo avevano particolarmente colpito e interessato. Per questo ha voluto incontrarmi ma anche conoscere la mia storia personale e professionale. Gli ho parlato del mio modo d’intendere e interpretare l’arte orafa, delle tecniche del cesello e del filo ritorto che utilizzo in laboratorio ma anche della matrice storica bizantina che caratterizza tutti i mie gioielli, proprio quella che ha suscitato il suo interesse e la sua ammirazione per oggetti preziosi che lui stesso ha definito creazioni d’arte uniche e irripetibili. Un attestato di stima che mi onora e mi inorgoglisce, così come sono stato onorato dell’invito e del riconoscimento da parte della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti”.

Buon profeta si è quindi rivelato il critico d’arte Giorgio Grasso, che quando i gioielli Rayan Lynch non erano ancora conosciuti e apprezzati a livello internazionale, aveva definito Massimiliano Cremonini “un artista visionario dotato di un estro e di una vena creativa senza uguali, in grado di creare con oro e pietre preziose vere e proprie opere d’arte”.

Ai gioielli d’arte “made in Piacenza” firmati Rayan Lynch si è recentemente interessata anche la rivista Dubai Italian Experiences, distribuita attraverso il quotidiano Khaleej Times negli hotel a cinque stelle di tutto l’emirato, al Dubai Marina Yacht Club e nei longue dei principali alberghi di Milano, Venezia, Roma, Firenze, Capri e Cortina. Il numero di novembre, con copertina dedicata a Lady Gaga, conterrà infatti anche un’intervista a Massimiliano Cremonini e uno speciale dedicato proprio ai gioielli Rayan Lynch.