I giovani del Cortemaggiore in evidenza a Terni: oro e argento per Barani e Roncallo

Riprende nel miglior modo possibile l’attività giovanile nazionale per il Tennistavolo Cortemaggiore.

Dopo le conferme arrivate nelle prove regionali, il club piacentino a distanza di una settimana è stato grande protagonista a Terni, in Umbria, dove si sono riuniti tutti i migliori baby pongisti dello Stivale.

Il club piacentino, presente alla manifestazione con una decina di giovani, si è distinto nella categoria regina degli Under 21 femminili, dove Arianna Barani si è imposta nettamente sulle avversarie portando a casa l’oro. Sconfitta in finale l’altra magiostrina Valentina Roncallo, che si è aggiudicata l’argento.

GLI ALTRI RISULTATI – Ottima prova negli Under 17 maschili per Lorenzo Armani, che sfiora il podio in una gara che ha visto partecipare complessivamente più di 120 atleti. Quarti di finale per la promettente Jessica He negli Under 11, che porta a casa un quinto posto finale. Bene anche Dylan Baroni, piazzatosi nei primi sedici nella categoria Under 17 e Pietro Calarco, con lo stesso risultato però negli Under 15.

Per Cortemaggiore ottimo posizionamento anche nella classifica di società, dove su più di 100 club presenti si piazza al sesto posto.