“I segni dei tempi”, Don Roberto Tagliaferri presenta il sui libro agli Amici dell’Arte

L’Associazione culturale “Amici dell’Arte” di Piacenza da anni ospita le presentazioni dei volumi di don Roberto Tagliaferri, apprezzato docente universitario nonché sottile pensatore. Don Tagliaferri tratta sempre problematiche complesse, religiose in gran parte, fondamentali comunque nella vita e nel pensiero della chiesa contemporanea. Sabato 6 novembre 2021, ore 17, all’Associazione Amici dell’Arte (Complesso monumentale Ricci Oddi, via San Siro 13, Piacenza) presenterà il suo ultimo libro. Si tratta di “I segni dei tempi. Una innovazione ecclesiale inquietante e sovversiva” (Cittadella editrice, Padova). Moderatore sarà Massimo Tosini, avvocato, componente del Consiglio dell’Associazione nonché affermato artista.

Stavolta don Tagliaferri riflette sugli esiti del Consiglio Vaticano II, uno snodo che avrebbe dovuto rilanciare radicalmente la Chiesa cattolica. L’innovazione proposta e perorata dalla Chiesa romana è addirittura destabilizzante perché, pur volendosi staccare dal passato, non è riuscita a garantire certezze per il futuro. Il doppio vincolo della fedeltà a Dio e all’uomo alla lunga condiziona il futuro della Chiesa, ribadisce la contraddittorietà di un doppio percorso se possibile da fondere. La parola di Dio era vitale secoli fa, dovrebbe esserlo ancora oggi anche perché dovrebbe avvertire i “segni dei tempi”, intuire in anticipo i momenti-clou, prefigurarsi la crescita dei prossimi decenni.

L’ingresso è gratuito; obbligatorio il green pass che verrà richiesto prima di entrare; prenotazione consigliabile. Info: apertura associazione da giovedì a domenica 16-19; info@amicidellarte.pc.it; www.amicidellartepc.it; tel. 0523.335253.