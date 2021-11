Il 118 a rischio ‘estinzione’ per carenza personale, presidio a Piacenza davanti al Pronto Soccorso

Il 118 a rischio ‘estinzione’ per carenza di personale, domani 17 novembre alle 12 presidio davanti al Pronto Soccorso. Una mobilitazione che si terrà in contemporanea con la manifestazione nazionale a Roma.

I numeri della crisi sono presto detti: mancano 4mila medici e 10mila infermieri rispetto alle necessità attuali, con concorsi andati deserti in tutte le Regioni e abbandono dei porofessionisti della medicina di emergenza – urgenza. Questo fa sì che i medici attualmente in servizio non abbiano tempo non solo di riposare in maniera adeguata ma anche di seguire corsi di aggiornamento, fondamentali per chi svolge una disciplina tanto complessa e unica nel suo genere. Tutto questo si ripercuote poi sui pazienti, con una qualità del servizio sanitario nazionale messo a rischio.

Motivi, questi, che hanno spinto i professionisti dell’emergenza urgenza alla mobilitazione.