Il 28 novembre l’ultima domenica ecologica dell’anno a Piacenza

Come previsto dal Piano aria integrato regionale, il 28 novembre ricorre l’ultima domenica ecologica del 2021. E’ infatti programmata, nel mese di dicembre, la sospensione del provvedimento, che ritornerà in vigore a partire dal 9 gennaio, sino alla fine di aprile, per quattro domeniche al mese. A Piacenza, dalle 8.30 alle 18.30, saranno attive le consuete limitazioni: divieto di circolazione per auto e veicoli commerciali a benzina sino agli Euro 2 compresi; diesel sino agli euro 4 compresi; mezzi a doppia alimentazione benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed Euro 1, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro ed Euro 1. L’elenco completo delle deroghe e delle zone escluse – Le Mose, Besurica, Montale – è consultabile sul sito www.comune.piacenza.it.

Salvo situazioni di emergenza legate al superamento dei livelli di Pm10, dal 29 novembre le abituali restrizioni al traffico (che riguardano i diesel sino agli euro 3 compresi) saranno quindi quelle dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, con la sola eccezione delle giornate festive di mercoledì 8 dicembre e giovedì 6 gennaio. Le altre festività, 25 e 26 dicembre, nonché il 1° gennaio, in cui sarebbero comunque state sospese le restrizioni, coincidono invece con il weekend.