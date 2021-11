Il Covid fa esplodere la spesa sanitaria, Emilia Romagna prima in Italia per costi pro capite

Mancano 4 miliardi. Sono le risorse aggiuntive necessarie, secondo la Conferenza delle Regioni, per coprire i costi sanitari dell’epidemia da Covid. La campagna vaccinale, i tamponi, le sanificazioni, il personale in più negli ospedali: sono le voci che nel 2021 hanno fatto lievitare la spesa che nel 2021 è letteralmente esplosa, fino alla cifra complessiva di circa 8 miliardi.

Ne parla il quotidiano “IlMessaggero” che cita le missive già inviate al Governo dal presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga per sollevare il tema delle coperture finanziarie. Secondo i numeri riportati, la spesa sanitaria pro capite è impennata soprattutto in due Regioni, l’Emilia Romagna e la Lombardia, rispettivamente con 188,82 euro a testa e 186,04. Cifre molto più alte della media nazionale della spesa che si assesta a 135,45 euro. Sopra quota 170 euro ci sono anche Toscana e Valle d’Aosta.

In una lettera firmata dal presidente Fedriga, che è subentrato a Bonaccini nel ruolo di presidente della Conferenza delle Regioni, indirizzata alla Presidenza del Consiglio, si citano le numerose criticità sul fronte degli equilibri di bilancio delle Regioni per quanto attiene la spesa sanitaria a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria anche nel 2021 “che attualmente non è coperto da finanziamenti in decreti emergenziali”. La parte maggioritaria della spesa in eccesso riguarda il personale (2,5 miliardi) e l’acquisto di beni (1,7 miliardi).