Il Fumara non si sblocca: Blueline Forlì vince in quattro parziali

Sconfitta nella quinta giornata di campionato per il Fumara che non riesce a sbloccare la classifica con la Libertas Forlì. Le romagnole riescono a tenere testa alle bincoblu che, pur ritrovando compattezza e gioco mostrando progressi a livello di gioco e di prestazione complessiva, non riescono a capitalizzare i punti di vantaggio finendo per cedere alla distanza dopo quasi due ore di gara.

Coach Codeluppi manda in campo la diagonale con Allasia e Liguori, Scarabelli e Falcucci bande, Amatori e Guaschino al centro con Nasi libero. Parte bene il Fumara che però subisce un break importante di Forlì con le padrone di casa che si ritrovano quindi ad inseguire: la risposta di Scarabelli e compagne non è però sufficiente a limitare il divario con il parziale che va a Forlì sul punteggio di 23-25. Il Fumara riparte bene anche in avvio di secondo set riuscendo ad incidere sulla difesa delle romagnole: il vantaggio delle romagnole si fa anche piuttosto considerevole (18-10) ma la risposta ospite non si lascia attendere. La squadra di coach Morolli riesce infatti a riportarsi sotto trovando un’inerzia piuttosto favorevole dopo il ventesimo punto e riuscendo a strappare la vittoria ai vantaggi. Nel terzo parziale non cambiano le dinamiche: la formazione MioVolley mantiene il pallino del gioco riuscendo a concretizzare un distacco anche considerevole. Cambia però l’esito del set con le biancoblu che accorciano sul conto set, 1-2. Più equilibrata la partenza del quarto parziale che si rivelerà decisivo per l’esito della partita (8-7). Sono comunque le ragazze del Fumara a tenere la testa davanti (16-14) fino agli ultimi scambi. Qui la Blueline riesce a riconquistare l’iniziativa (20-21) chiudendo definitivamente sul 22-25.

FUMARA MIOVOLLEY-BLUELINE LIBERTAS FORLI 1-3 (23-25; 25-27; 25-23; 22-25)

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia 1, Liguori 15, Falcucci 15, Scarabelli 19, Chinosi 2, Antola, Sacchi, Amatori 8, Guaschino 16, Nasi (L). NE: Caviati, Nedeljkovic. All. Codeluppi-Falco

BLUELINE LIBERTAS FORLI: E. Morolli 14, Mauriello 17, Macchi, Gardini 14, Bacchilega 10, D’aurea 14, Gallo 3, C. Morolli, Gregori (L). NE: Laghi, Parenti. All. L. Morolli

(nota stampa)