Il mercatino di Natale torna in piazza, lavori in corso per l’allestimento

Torna il mercatino di Natale in piazza Cavalli a Piacenza dopo le chiusure e le restrizioni che hanno segnato il 2020. Sono in corso i lavori di allestimento delle casette di legno che animeranno il rettangolo all’ombra del Gotico. L’amministrazione comunale ha circoscritto al periodo che va dal 27 novembre al 6 gennaio i giorni in cui si svolgeranno le attività natalizie. Quest’anno l’amministrazione comunale ha scelto Fondazione Teatri di Piacenza, per delegare gli aspetti di “progettazione artistica-promozione turistica e ricreativa” delle iniziative.

Tra queste c’è anche l’allestimento di un “Villaggio di Natale” in Piazza Cavalli, iniziativa che comprende l’installazione di casette lignee messe sulla parte rialzata della piazza, l’organizzazione di attività commerciali e ludico ricreative per tutto il periodo natalizio che verranno affidate ad un soggetto privato attraverso apposito avviso pubblico; concerti ed eventi ed iniziative culturali”.