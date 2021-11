“Il mio libro è un segnale di pace, di rinuncia all’odio: non perdono quanto accaduto al Bataclan, ma non cerco vendetta”. La notte degli attacchi terroristici a Parigi, il 13 novembre 2015, il giovane talento del rugby Aristide Barraud, nel proteggere la sorella, venne gravemente ferito da numerosi colpi di arma da fuoco: un polmone perforato, un proiettile nella coscia sinistra, frammenti di schegge nella gamba.

Attimi che lo hanno cambiato per sempre. E’ rimasto per 5 giorni tra la vita e la morte, per poi recuperare la forma in modo prodigioso. Ma è solo un’illusione: troppo gravi le ferite riportate, per poter tornare a giocare a livello professionistico. Da qui la decisione di Aristide, raccontata nel suo libro “Ma non affondo” del 2017, proposto ora in italiano da OperaIncerta, di non voler essere definito da un atto d’odio, ed incanalare la sua energia altrove.

In Sant’Ilario, intervistato da Giorgio Lambri, Aristide ha ripercorso la sua storia, che ha avuto anche una parentesi a Piacenza, nelle fila dei Rugby Lyons, dove ha militato nella stagione 2013 – 2014.

"Il mio libro è un segnale importante di pace, di rinuncia all'odio e alla vendetta" ha detto il giocatore. Ma gli attacchi terrroristici hanno cambiato profondamente la società francese, e il ricordo di quella notte, dice Aristide "mi stava facendo diventare un personaggio e ho scelto di vivere nell'ombra. Quindi ho deciso di tornare a vivere in Italia e non sono mai stato così felice. Essere rugbista non è forse questo? Essere in lotta per essere migliore, combattere con il dolore per vincerlo. Ho deciso di guardare al meglio della mia vita attuale".

Ora è iniziato a Parigi il processo sugli attacchi terroristici del 2015. “Non scuso e non perdono quanto accaduto: ora la giustizia sta facendo il suo lavoro. È una risposta fantastica che possiamo dare a chi invece ha cercato far cadere il mondo nella violenza. Noi ci prendiamo un anno per capire e creare lo stato che vogliamo” dice.

“Preferisco usare il mio tempo nelle cose belle, magari tra 10 anni magari avrò voglia di ripensare e conoscere meglio quanto è accaduto, ma per ora ho deciso di mettere le mie energie in cose che posso cambiare. Io non mi vedo come qualcuno che abbia vissuto qualcosa di straordinario”.

“Quando sono stato ricoverato, i medici mi hanno detto subito che non solo non avrei potuto più giocare, ma nemmeno camminare. Sono stato in pericolo di vista per 5 giorni, ho rischiato di perdere un polmone e anche il cuore aveva dei problemi. Ma io sapevo che sarei tornato sul campo. Dopo 6 mesi il mio corpo stava bene, ho ripreso a giocare ma sono stato di nuovo male e sono stato ancora operato”. Ma non era solo il fisico di Aristide a non reggere. “Sono stato ricoverato due volte in un ospedale psichiatrico, perché non mi rendevo conto che non andava bene reagire in modo così forte contro il dolore. Ho vissuto dei momenti di pazzia, ho pensato di non poter più tornare nella ragione. Poi ho capito che il vero coraggio era rinunciare alla cosa più importante per me, il rugby, piuttosto che mettermi in pericolo”. Ma la palla ovale fa ancora parte del mondo di Aristide, ora impegnato in un importante progetto con la federazione nazionale del Burkina Faso. “Lì i ragazzi si allenano ogni giorno in condizioni difficili, hanno la mia stessa passione e io, in questo momento, posso fare la differenza” racconta con orgoglio. Restano però le cicatrici, che la gente nota quando è in spiaggia e che ha visto anche il figlio della sorella della sua ragazza. “Io gli ho spiegato che ogni tanto ci sono delle cose difficili, causate dagli uomini che però hanno anche la capacità di fare delle cose fantastiche. E le cicatrici sono la dimostrazione che puoi superare tutto. Dove prima c’era una ferita, ora resta una linea. E’ il tempo che passa e ci aiuta a superare il dolore”.