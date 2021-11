Qual è il valore che diamo al nostro respiro? Un atto naturale, quasi meccanico che ci accompagna durante tutta la nostra vita, di cui forse non abbiamo compreso l’importanza fino allo scoppio della pandemia, che ha travolto per prima la nostra città, Piacenza.

Proprio per questo Enrica De Micheli, la gallerista ideatrice del progetto Volumnia, ha voluto portare qui il progetto 1000 Breath Paintings, frutto della collaborazione tra Carlo Brandelli e Eva Wilczynski. Una riflessione sull’energia e il respiro, che da effimero diventa tangibile: l’artista prima inspira e durante l’espirazione dipinge, in un unico tratto, una pennellata dorata. L’atto artistico assume la dimensione di un rito di altissima spiritualità. La performance diventa quadro, dove gli strati d’oro, sovrapposti l’uno sopra l’altro, trasformano l’opera in una scultura che si può tenere in mano. Mille respiri, una vita. Preziosa come l’oro.

Sarà possibile assistere alla live performace di Carlo Brandelli e Ewa Wilczynski, reduci dall’esperienza a Casa Mollino e dal documentario realizzato per Sky Arte, domani 13 novembre alle 18 e alle 21.

Invece i lavori, realizzati durante il periodo di isolamento dettato dal covid, resteranno in esposizione nell’ex chiesa di Sant’Agostino fino al 30 dicembre.

Carlo Brandelli è un artista, un designer e un Direttore Creativo che vive e lavora a Londra. Le sue creazioni spaziano in campi multi-disciplinari dall’arte, al design e alla moda e sono presenti in importanti collezioni. Il suo lavoro è stato presentato in diversi prestigiosi contesti tra cui The Museum of Modern Art New York, RCM Galerie Paris, Casey Kaplan Gallery New York, Frieze Art Fair 2010 e Paris Fashion Catwalk Show.

Ewa Wilczynski è un’artista che vive a Londra. Ha studiato Fine Art presso la St Martins School of Art a Londra e a Parigi alla Ecole des Beaux Art. Il suo contributo ha un approccio multi-disciplinare che spazia dalle performance ai film. Recentemente ha curato lo spettacolo di fine anno alla Alexander McQueen Foundation, “Sarabande” a London nel 2021.

Volumnia è un progetto attorno a design e arte che abita gli spazi di una chiesa sconsacrata nel centro di Piacenza. Cuore e fondamenta rinascimentali, facciata settecentesca, si tratta uno spazio molto impattante dove la gallerista Enrica De Micheli ha dato vita a uno spazio espositivo e a un’intensa programmazione culturale.