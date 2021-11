Il Piace a Modena per gli ottavi di Coppa, turnover per Scazzola “Daremo il massimo”

Dopo la bella e importantissima vittoria sul campo della Pro Vercelli un altro impegno ravvicinato per il Piacenza, atteso mercoledì pomeriggio dall’impegno contro il Modena per gli ottavi di finale di Coppa Italia (mercoledì ore 15, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it). Si gioca allo stadio “Braglia” in gara unica, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità.

Il calendario compresso, con alle porte anche la complicata gara di campionato contro il Renate, porterà inevitabilmente Scazzola a ricorrere al turnover, anche se i biancorossi tengono a ben figurare davanti al blasonato avversario, attualmente al terzo posto nel girone B e reduce da quattro successi consecutivi. “Il Modena è una squadra forte che punta a vincere il campionato – le parole alla vigilia del tecnico piacentino -, noi siamo alla nona partita ufficiale negli ultimi 20 giorni ma teniamo alla gara di domani, indossiamo la maglia del Piacenza e dobbiamo sempre dare il massimo: ci sarà spazio anche per chi finora ha giocato meno, un modo per coinvolgere tutti e avere giocatori freschi per cercare di ottenere un risultato positivo e provare a passare il turno”. Scazzola è tornato anche sulla bella prova offerta domenica dalla squadra: “La cosa più importante sono stati i tre punti, ne avevamo bisogno. I dati che abbiamo – per occasioni create, cross fatti, calci d’angolo battuti – sono importanti e vicini ai primi della classe; anche guardando ai gol incassati, solo quattro sono stati su azione, tutti gli altri sono arrivati da palla inattiva. Per tutti questi motivi dovevamo ottenere di più. I punti conquistati a Vercelli sono stati importanti, non abbiamo risolto niente ma devono darci fiducia e farci capire che ce la stiamo giocando con tutti”.

Si prospetta un ampio turnover anche fra i padroni di casa, come annuncia mister Tesser, visti anche i diversi giocatori indisponibili: “Ci sarà un ricambio importante, spero di vedere da parte dei miei giocatori una partita fatta di concentrazione, applicazione e affrontata con lo spirito giusto. Affrontiamo una squadra in salute, aggressiva, che gioca con grande intensità e con tre-quattro giocatori di grande qualità, Cesarini su tutti”.