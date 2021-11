Il Piace ad Andria, in palio la semifinale di Coppa. Scazzola “Vogliamo passare il turno”

Impegno infrasettimanale per il Piacenza, che affronta la lunga trasferta di Andria per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C (mercoledì ore 14.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it): si gioca in gara unica ad eliminazione diretta, con supplementari ed eventuali calci di rigori in caso di parità.

I biancorossi sono reduci dal netto ko subìto domenica al Garilli contro il Padova; non sta meglio la Fidelis Andria, sconfitta in casa per 3-0 nell’ultimo turno dal Bari e al penultimo posto del Girone C. Brutte notizie nelle ultime ore per Scazzola, che dovrà fare a meno per diverse settimane del fantasista Cesarini, mentre in dubbio per la gara di Coppa sono sia Gonzi che Sulijc, alle prese con alcune noie fisiche. Probabile il ricorso al turnover, anche in vista del prossimo complicato impegno di campionato a domicilio dell’Albinoleffe. “Sarà sicuramente una gara difficile – le parole del tecnico alla vigilia – perché sia noi che la Fidelis Andria teniamo molto a passare il turno e la posta in palio, arrivati a questo punto della competizione, inizia ad essere alta. Avremo di fronte una squadra con un’ottima rosa e individualità importanti, ma vogliamo affrontare l’impegno nella giusta maniera, come fatto nelle precedenti sfide di Coppa Italia, perché una vittoria significherebbe arrivare in semifinale”.

Il programma completo (24 novembre)



Padova-Viterbese Ore 15

Fidelis Andria-Piacenza Ore 14.30

Albinoleffe-Catanzaro Ore 14.30

Teramo-Sudtirol Ore 17.30