Il Piace fa visita alla Fidelis Andria per i quarti di Coppa Italia: ecco come acquistare i biglietti

Coppa Italia Serie C, il Piace fa visita alla Fidelis Andria per i quarti di finale. Il match – gara secca, con eventuali supplementari e rigori in caso di pareggio – è in programma mercoledì 24 novembre (ore 14:30) presso lo “Stadio degli Ulivi” di Andria e la prevendita dei biglietti sarà attiva da lunedì 22 novembre fino a mercoledì 24. I biglietti saranno in vendita presso il circuito Vivaticket. Il prezzo del tagliando per il settore ospiti sarà di € 4,50 (prezzo unico) con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%.

Saranno disponibili anche i biglietti di Tribuna secondo le seguenti modalità:

– Tribuna Centrale con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%: Prezzo unico: 20€;

– Tribuna Laterale con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%: Prezzo unico: 9,50€.

I biglietti (compreso il settore ospiti) saranno acquistabili anche presso le casse dello stadio degli Ulivi, fino alle ore 12:30 del giorno mercoledì 24 novembre. Online, i biglietti saranno acquistabili (compreso il settore ospiti) fino alle ore 14:30 del 24 novembre. I biglietti saranno attivati ed acquistabili on line nel circuito Vivaticket sul sito http://www.vivaticket.it o nei punti vendita di tutto il territorio nazionale, consultabili su https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv