Ancora un appuntamento rugbistico e tanta voglia di scendere in campo per i mini biancorossi che domenica 7 novembre, sono stati protagonisti, insieme ad altre 5 società provenienti da province limitrofe, della seconda “Festa del Rugby” 2021 programmata dal Comitato Regionale Emilia Romagna presso il centro sportivo Mazzoni.

Una giornata di sport e divertimento che ha visto scendere in campo più di 120 bambini e bambine appartenenti alle under7 e under9 del Piacenza Rugby, Cremona Rugby, Farnese Rugby, Lyons Propaganda, Rugby Sorbolo e Mezzani e Valdarda Rugby.

Dopo il consueto e imperdibile terzo tempo, i piccoli e instancabili rugbisti si sono trasferiti e schierati al Beltrametti per accogliere in campo e sostenere la formazione dell’Everest Piacenza impegnata nella quarta giornata del campionato nazionale di serie B, partita che si è conclusa con un’importantissima vittoria per i padroni di casa.