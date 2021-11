Il porto di La Spezia socio di Piacenza Expo “Salto di qualità, export più vicino al territorio”

Un porto con la sua importante vocazione commerciale da oggi è più vicino all’entroterra e al territorio piacentino. A Piacenza Expo è stato presentato ufficialmente il nuovo socio esterno della società fieristica piacentina: l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porto di La Spezia. Un’operazione anticipata nei giorni scorsi che rientra nel piano di rilancio del polo fieristico piacentino con i recenti aumenti di capitale di Comune e Regione Emilia Romagna.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, e l’Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli. Il quale ha ribadito l’importanza del rilancio della fiera: “Il presidente dell’Autorità portuale di La Spezia e Carrara Sommariva ha colto al volo le opportunità del nostro piano industriale, confermando l’adesione. Non è soltanto per noi un supporto in termini finanziari ma è soprattutto un biglietto da visita che migliora le potenzialità commerciali del nostro punto di interscambio fondamentale per l’economia. Sono orgoglioso di aver presentato un socio importantissimo per la fiera e per il nostro territorio, il porto di Spezia e Carrara è una struttura tra le più importanti nelle comunicazioni e averlo all’interno della nostra compagine è un salto di qualità enorme, tutti i nostri soci potranno avere condizioni di agevolazione importanti. Ci saranno novità in tempi brevi, con nuovi soci e una new entry nel settore dei servizi, un partner che già collabora con Piacenza Expo”.

Il presidente dell’Autorità Portuale di La Spezia e Carrara, Mario Sommariva, ha commentato così l’operazione presentata oggi: “C’è un interesse reciproco tra il territorio di Piacenza e il porto di La Spezia, per intrecciare rapporti stabili che possono facilitare l’import e l’export delle merci prodotte soprattutto una fase molto delicata del sistema logistico internazionale. Questa forte collaborazione tra il porto e Piacenza Expo può dare grandi vantaggi per il territorio piacentino. Gli scali Spezia e Carrara stanno crescendo in termini di volumi legati alla movimentazione dei contenitori del 12 %, c’è un effetto moltiplicatore molto importante e significativo”.

Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri ha detto: “Piacenza Expo ha un piano industriale che si sta rivelando particolarmente efficace, la stessa Regione ha investito nella fiera, così come il Comune. Significa che la strategia di sviluppo e internazionalizzazione è stata recepita e sta riscuotendo interesse da parte di soggetti importanti. La conferma viene dall’ingresso del Porto di La Spezia che abbiamo presentato, ma ci sono anche altri soggetti interessati. Credere nella fiera vuol dire far lavorare tutta la filiera, i grandi e i piccoli, perchè si mette in moto un sistema che ha ricadute sull’economia locale. Lo abbiamo visto con la ripresa dopo la stagione difficile del covid, con i primi risultati straordinari delle manifestazioni, la nostra fiera si conferma un volano eccezionale”. Infine l’assessore regionale Vincenzo Colla, che ha confermato la strategia dell’Emilia Romagna rispetto ai poli fieristici: “Confermiamo non solo l’investimento della Regione, ma abbiamo già fatto il bonifico, agli atti dell’amministratore unico, perchè condividiamo il progetto industriale e pensiamo siano un asset strategico per tutte le filiere produttive e intorno c’è un indotto che si muove. Abbiamo visto che siamo ripartiti molto bene e le fiere fatte in presenza hanno dato ottimi risultati, ci sono tutte le condizioni che questo progetto sia un progetto della città e dell’Emilia Romagna. Il nostro è un investimento strategico e significa anche la possibilità di partecipare ai bandi del Pnrr sull’internazionalizzazione, sui sistemi delle competenze.