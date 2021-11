Il Rotary club Piacenza Valli Nure e Trebbia saluta l’ingresso di due nuovi soci

Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

IL BLOG

Una serata significativa per il Rotary club Piacenza Valli Nure e Trebbia: presso il Ristorante “Casa Calciati” di Quarto i Soci e gli ospiti hanno potuto dare il benvenuto ufficiale a due nuovi soci: : Olivier Harnisch, Imprenditore internazionale nel settore alberghiero già Socio del Rotary club di Dubai, ed Arianna Tessarin, Architetto titolare di uno studio a Piacenza.

La conviviale, alla presenza dell’Assistente del Governatore Giancarlo Gerosa, si è aperta come di consueto con i saluti, da parte del Presidente Christian Sartori, a tutti i Presenti : il Presidente in particolare ha espresso la sua grande soddisfazione per la possibilità di accogliere due nuovi Membri nella compagine del sodalizio rotariano, un’occasione che rappresenta sempre motivo di compiacimento e di riflessione per ogni club.

Foto 3 di 6











I due nuovi Soci sono stati introdotti, prima della “spillatura” e di una breve presentazione, dai rispettivi Soci presentatori, Riccardo Cioce per Arianna ed Antonio Campagnoli per Olivier.

Arianna Tessarin, laureata al Politecnico di Milano, Architetto che ha sviluppato e coltivato un particolare interesse per tematiche molto attuali e coinvolgenti, quali il risparmio energetico, le costruzioni sostenibili, i materiali ecologici, ha spiegato di aver cominciato a studiare e lavorare il bambù qualche anno fa, durante alcuni viaggi tra il centro America e i Caraibi, e da allora ha continuato ad approfondire ed a concentrare la sua attività lavorativa in questa direzione.

Olivier Harnisch è un Imprenditore di origine franco-tedesca nel settore alberghiero internazionale con oltre trent’anni di esperienza: ha iniziato la sua carriera nel 1986 nel settore dell’ospitalità in Francia, con una carriera che fino ad oggi include quattordici anni presso Hilton, dove è stato Vice President per l’Europa settentrionale e centrale, quattro anni come COO del Radisson Hotel Group a Bruxelles e CEO di Emaar Hospitality a Dubai dal 2016 al 2019, esperienze che lo hanno portato a viaggiare in tutto il mondo, tra Europa, Stati Uniti, Arabia Saudita ed Emirati arabi.

Al termine della presentazione, il Presidente Sartori ha lasciato la parola al Presidente della Commissione per l’Effettivo, Paolo Ghilardi, il quale ha brillantemente fornito una delle sue “pillole di Rotary” ricordando le cinque vie d’azione del Rotary International: l’Azione interna, che si concentra sul rafforzamento dell’affiatamento e mira ad assicurare l’efficiente funzionamento del club, l’Azione professionale, che incoraggia i Rotariani a servire gli altri attraverso la loro professione e a praticare elevati standard etici, l’Azione d’interesse pubblico, che si occupa dei progetti e delle iniziative avviati dal club per migliorare le condizioni di vita della comunità che lo circonda, l’Azione internazionale che comprende le azioni intraprese per allargare la portata delle attività umanitarie del Rotary nel mondo e per promuovere la comprensione e la pace tra i popoli, l’ Azione Nuove Generazioni, che riconosce il cambiamento positivo attuato dai ragazzi e dai giovani attraverso le attività di sviluppo delle doti di leadership, progetti d’azione e programmi di scambio.

Altri momenti significativi della serata sono stati lo scambio dei gagliardetti di club tra il Presidente Sartori e l’Ing. Alessandro Ferrari, Socio in visita dal Rotary Club Cantù e l’intervento dell’Assistente del Governatore, Gerosa, che ha voluto non solo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della giornata del 24 ottobre dedicata a “End Polio now”, giornata mondiale che il Rotary dedica all’impegno per l’eradicazione totale della poliomielite, ma anche complimentarsi con il club per il successo rappresentato dall’ingresso di due nuove, importanti Personalità nel gruppo rotariano.

Una conviviale molto piacevole, stimolante e che sicuramente apre nuovi orizzonti per il club piacentino.